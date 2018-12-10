2018-12-10T19:03:13+03:00
Экономика

Тюменским предпринимателям расскажут, как перейти на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий»

Семинар пройдёт 13 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншот с сайта https://mercury.vetrf.ru/Фото: скриншот с сайта https://mercury.vetrf.ru/
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области вместе с Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономному округам 13 декабря пройдёт семинар «О переходе на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в нём примут участие представители Управления ветеринарии региона и представители организаций, осуществляющие внедрение системы «Меркурий».

На семинаре обсудят три темы: «О ситуации с внедрением электронной ветеринарной сертификации в ФГИС «Меркурий», «О переходе на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий» и «Опыт внедрения ФГИС «Меркурий» в крупных организациях и розничной торговле».

Напомним, с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на товары, подлежащие ветеринарному контролю, производится только в электронной форме с использованием Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Её разработчиком и оператором которой является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Для того, чтобы принять участие в семинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу электронной почты ombudsmanbiz72@mail.ru или по телефону (3452) 42-67-22. Участие бесплатное. Семинар состоится 13 декабря 2018 года в 11 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 61, Зал конференций, 2 этаж.

Подробности о системе «Меркурий» можно прочитать на официальном сайте системы.

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