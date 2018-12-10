2018-12-10T18:53:37+03:00
Экономика

Делегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в Челябинске

Мероприятие проходит с 10 по 12 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в ЧелябинскеДелегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в ЧелябинскеФото: Татьяна Коркина
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Делегация из Тюменской области принимает участие в VIII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», которая проходит в Челябинске. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в числе участников – руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев и начальник отдела Гарантийного фонда Алексей Мартын.

Конференция – это площадка федерального уровня, которая объединяет представителей предпринимательского сообщества, экспертов, представителей федеральной и региональной власти и руководителей институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. На этой конференции планируется рассмотреть актуальные вопросы, презентовать программы развития малого бизнеса в условиях меняющего экономического климата и структурных изменений в системе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной тематикой конференции в 2018 году станет обсуждение приоритетов развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 2019 год. Также здесь разберут реальные кейсы поддержки бизнеса с участием действующих предпринимателей страны. В последний день конференции, 12 декабря, состоится защита региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, организатором события выступает Министерство экономического развития РФ при поддержке губернатора Челябинской области. Челябинск в третий раз стал площадкой федерального уровня, в этом году конференция проходит с 10 по 12 декабря в конгресс-отеле «Малахит».

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