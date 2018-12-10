2018-12-10T15:53:41+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам

Торжества состоялись в честь 25-летия Конституции
Маргарита КАЛИНКИНА
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Губернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам. Фото Правительства Тюменской областиГубернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам. Фото Правительства Тюменской области
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Вручение паспортов состоялось сегодня в Правительстве Тюменской области. Главный докумен гражданина России 26 школьникам со всего региона вручил губернатор Александр Моор. Торжества посвящались 25-летию Конституции России, которое отмечается 12 декабря.

Среди ребят победители и призеры всероссийских олимпиад, лауреаты международных конкурсов, спортсмены и отличники учебы, активисты российского движения школьников и волонтеры, сообщает пресс-служба главы региона.

- Главный закон страны – основа всей правовой системы. Он определяет общую ответственность каждого гражданина за настоящее и будущее нашей Родины. Получение паспорта это официальный знак взросления. Обязательно запомните этот момент как старт нового этапа в вашей жизни. Отныне вы – полноправные граждане нашей страны, – подчеркнул Александр Викторович.

Губернатор поблагодарил родителей за воспитание детей и выразил уверенность, что ребята станут достойными гражданами и опорой для своей семьи и всей страны.

- Очень важно, чтобы вы стали не только образованными людьми и грамотными профессионалами. Главное, чтобы вы росли гражданами, ответственными за судьбу своей Родины, настоящими патриотами, – заметил Моор.

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