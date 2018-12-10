2018-12-10T15:39:27+03:00
Происшествия

Под Тюменью остановлена машина с 50 тысячами дозами наркотика

Водитель арестован
Маргарита КАЛИНКИНА
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На федеральной трассе Курган-Тюмень нарядом ГИБДД задержан мужчина с 10 килограммами наркотиков. Его автомобиль «Тайота» остановили на 124 километре для проверки документов. 39-летний житель Хакасии сбивчиво и неуверенно отвечал на вопросы, не мог объяснить с какими целями приехал в Тюменскую область, проявлял признаки нервозности и беспокойства.

Госавтоинспекторы решили досмотреть автомобиль. В багажнике был обнаружен черный пакет, в котором оказались 20 пакетиков с порошкообразным и кристаллическим веществом. Содержимое направили на экспертизу, она подтвердила, что вещество является синтетическим наркотиком массой более 10 килограмм, что составляет 50 тысяч разовых доз.

В ходе беседы со следователем водитель иномарки рассказал, что наркотики приобрел в Прикамье и возвращался домой. Наркотики купил для личного использования. Однако по информации оперуполномоченных областного Управления по контролю за оборотом наркотиков, фигурант является частью преступной схемы. Партия предназначалась для передачи закладчиками меньшими частями в различных районах Восточной Сибири.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 30, частьи 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Мужчине грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Уже известно, что мужчина неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. Он взят под стражу. Следствие продолжается.

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