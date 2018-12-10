Врачи спасли 9-летнего мальчика с ожогом глаза

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-10T14:28:26+03:00

Мальчик брызнул себе из тюбика с клеем

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Химический ожог глаза получил в Тюмени 9-летний мальчик. Несчастный случай произошел накануне, 9 декабря, у него дома. Мальчик чинил свою обувь и резко надавил на тюбик с суперклеем, когда тот был направлен вверх. Клей брызнул и попал ему прямо в глаз.

Мама позвонила на Станцию скорой помощи, там ей рассказали, что до прибытия бригады нужно сухой тканью убрать с века и ресниц клей движением сверху вниз, а после приложить влажную ткань, которая охладит ожог и уменьшит концентрацию химического вещества.

Спустя 10 минут после звонка на место прибыла врачебная бригада. Глаз у ребенка был красным, веко отекшим, а ресницы частично слиплись. Медики оказали первую помощь и доставили в областную клиническую больницу № 2.

В приемном отделении ребенку промыли глаз спецсредством и закапали дезинфицирующие капли. Сейчас мальчик проходит амбулаторное лечение в поликлинике, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Всего за минувшие выходные, с 8 по 9 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1528 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 580 пациентов. Спасено 62 тюменца, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность.

Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы или шока, 20 — с острым коронарным синдромом, 28 — с нарушением мозгового кровообращения.