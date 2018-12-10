Спасатели поймали змею в одном из домов Заводоуковска

10 Дек. 13:56 2018-12-10T13:58:18+03:00

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Ядовитую гадюку поймали спасатели МЧС в одном из частных домов Заводоуковска. Неробычный вызов поступил дежурному в минувшую субботу, 9 декабря, в восемь часов вечера. О змее сообщила хозяйка дома. Она рассказала, что увидела ее в шкафу ванной комнаты.

– У меня двое маленьких детей и я много стираю. В очередной раз я открыла шкаф, в котором у меня хранится стиральный порошок и лежат детские игрушки для купания. На полке сверху оказалась змея. Вначале я подумала, что это игрушка и потянулась дальше за порошком, но она пошевелилась. Тут я поняла, что она живая и может быть опасной, – пояснила горожанка Екатерина. – За несколько минут я собрала детей и мы ушли из дома. Рисковать и отлавливать сама я не стала.

Через шесть минут после звонка, спасатели были на месте. С помощью удавки они отловили полуметровую змею.

По словам начальника караула Андрея Сторожилова, в дом гадюка могла попасть через щель в полу. Скорее всего, в подполе она находилась с осени.

- Огромное счастье, что её заметил взрослый, а не ребёнок, который мог принять ее за игрушку, - отметил спасатель.

Сотрудники МЧС просят жителей частных домов следить за своими постройками, своевременно проводить ремонт и устранять всевозможные щели в полу. На вентиляционные отверстия в фундаменте (отдушины) нужно обязательно надевать крышки. Эти меры не позволят непрошенным животным проникнуть внутрь дома.