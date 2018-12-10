Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты "Миссис Земной Шар"
Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты Mrs Globe — 2019 (Миссис Земной Шар). Состязания среди замужних красавиц проходили в городе Шэньчжэнь 1 декабря и 29-летняя девушка смогла привезди домой одну из корон, ленту Mrs. Eurasia Globe и кубок.
- Я не победила так как не замужем и без детей. Это мое осознанное решение быть одной. Пока я не встретила достойного человека, - пояснила Светлана. - Россию официально представляла другая девушка, а меня участвовать от региона Урал/Сибирь пригласила национальный директор конкурса. Наша страна очень большая, поэтому из России участвовали несколько красавиц. Попасть на "Миссис Земной Шар" - круто и сложно, так как это самый рейтинговый конкурс в мире.
Фото из архива Светланы Кузьминой
Отметим, что звание "Миссис Земной шар - 2019" выиграла 35-летняя жительница Казани Алиса Тулынина.
- Первое место, конечно, космическая, нереальная победа! Россия крайне редко выигрывает. На этом конкурсе это всего вторая победа за всю историю, - отметила Светлана - Пройти в финал - тоже победа, так как все конкурсантки являются победительницами в своих странах либо международных конкурсов красоты.
Участницам нужно было подготовить рассказ о себе и показать себя на подиуме в национальном костюме, вечернем платье и купальнике.
Для тюменки самым ярким и запоминающимся стал выход в национальных костюмах. Светлана выступила в образе Царевны-Лебедь.
- Этот образ мне очень близок, многие знакомые сравнивают меня с героинями сказок, - говорит красавица.
Девушка до конкурса работа менеджером по продажам на одном из производств Тюмени и уволилась, чтобы отправиться в Китай. Она десять дней жила в одном из дорогих отелей, участвовала в репетициях, общалась с другими участницами и создавала впечатление о себе. Помогала ей во всем ее директор Анна.
Фото из архива Светланы Кузьминой
Тюменка отметила, что соперницами никого не считала, так как была уверена в себе. У нее есть существенные преимущества - ярко выраженная славянская внешность, длинные косы, большие глаза и губы.
Светлана отлично играет на фортепиано и танцует, а вот фитнесом совсем не занимается, так как от природы имеет модельную внешность - рост 170 см и вес 50 кг.
Выход в финал в таком престижном конкурсе позволил ей серьезно повысить свой статус как модели.
- Это моя первая победа и для меня это возможность ощущать себя королевой с красивой национальной короной, - отметила в заключение Светлана Кузьмина.