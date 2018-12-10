2018-12-10T13:34:43+03:00
Общество

Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты "Мисис Земной Шар"

Она привезла домой корону, ленту и кубок
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты Mrs Globe — 2019 (Мисис Земной Шар). Состязания среди замужних красавиц проходили в городе Шэньчжэнь 1 декабря и 29-летняя девушка смогла привезди домой одну из корон, ленту Mrs. Eurasia Globe и кубок.

По словам Светланы Кузьминой, самым ярким состязанием стал выход в национальных костюмах. Тюменка выступила в образе Царевны-Лебедь. Это образ ей очень близок, многие знакомые сравнивают её с героинями сказок.

При этом тюменка отмечает, что является не замужем, ждет свою любовь и является олицетворение чистого образа Тургеневской девушки.

В свободное время Светлана играет на фортепиано и танцует. Он призналась, что не занимается фитнесом, потому что от природы обладает прекрасными данными.

Ее преимуществами на конкурсе стали ярко выраженная славянская внешность, длинные косы, большие глаза и губы, а также модельные параметры.

Отметим, что победила в конкурсе 35-летняя жительница Казани Алиса Тулынина. Она обошла 60 претенденток и получила звание "Мисс Земной шар - 2019".

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