2018-12-10T12:07:30+03:00
Происшествия

Тюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС

На него заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС. Фото управления СКР по Тюменской областиТюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС. Фото управления СКР по Тюменской области
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Тюменского автомобилиста поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС. Мужчина 9 декабря был остановлен на улице Осипенко около 15 часов дня за то, что номера на его автомобиле были залеплены снегом. Водитель таким образом хотел «схитрить», чтобы камеры видеофиксации не могли идентифицировать его машину.

За нарушение Правил дорожного движения автоинспектор начал составлять протокол об административном правонарушении. В этот момент автомобилист попытался передать инспектору взятку в размере 500 рублей, но был задержан полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Расследование проводит Следственный отдел по Центральному округу управления СКР по Тюменской области. С мужчины взята подписка о невыезде. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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