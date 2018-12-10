В Ишиме 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 3-го этажа
Причину трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета
В Ишиме 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 3-го этажаФото: Ольга Крыльцова
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Тело 17-летней девушки найдено в ночь на 9 декабря в Ишиме. Погибшую нашли возле дома, расположенного на улице 8 Марта. На ее теле обнаружены травым, полученные от падения с высоты.
По данному факту идет доследственная проверка, сообщили в областном управлении СКР. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка, сидя на подоконнике, потеряла равновесие и упала с высоты 3 этажа.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.