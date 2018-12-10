В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездом
Автомобиль «Лада» 15-й модели столкнулся с грузовым поездом в Тюменской области. . Авария произошла на железнодорожном переезде между поселками Речной и Урожайный в Заводоуковском городском округе в половине двенадцатого часа дня.
Предварительно установлено, что 66-летний автомобилист не остановился на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и попытался проскочить переезд перед приближающимся составом. Железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом.
В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля, супруга водителя, получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, более точные обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.