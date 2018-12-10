2018-12-10T11:41:05+03:00
Происшествия

В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездом

Автомобилист и его супруга госпитализированы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездомВ Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездомФото: Ольга Крыльцова
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Автомобиль «Лада» 15-й модели столкнулся с грузовым поездом в Тюменской области. . Авария произошла на железнодорожном переезде между поселками Речной и Урожайный в Заводоуковском городском округе в половине двенадцатого часа дня.

Предварительно установлено, что 66-летний автомобилист не остановился на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и попытался проскочить переезд перед приближающимся составом. Железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом.

В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля, супруга водителя, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, более точные обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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