10 Дек. 10:35 2018-12-10T10:35:19+03:00

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Житель Тюменской области избил свою жену журнальным столиком, а затем испинал ногами. Женщину на скорой помощи госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в селе Викулово. Оказалось, селянка распивала спиртое дома со своей подругой. Вечером вернулся муж хозяйки. 50-летний мужчина тоже был нетрезвый. Жена попросила у него денего на очередную бутылку и тот "взорвался", начал жену избивать. После инцидента свидетельница произошедшего вызвала медиков. Врачи зафиксировали причинение легкого вреда здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании пункта В части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». С мужчины взята подписка о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.