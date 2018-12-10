2018-12-10T10:28:09+03:00
Происшествия

Тюменские полицейские нашли вора в сугробе

Молодой человек пытался спрятаться от погони
Маргарита КАЛИНКИНА
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Полицейские Ишима нашли в сугробе молодого человека, стащившего в магазине продукты. О краже товара стражам порядка сообщила сотрудница торгового предприятия.

Она сообщила, что один из покупателей взял с прилавка продукты и убежал, не расплатившись. Директор пыталась догнать грабителя, но безуспешно.

Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого за кражу 26-летнего ишимца. Продукты и корзину мужчина спрятал за мусорными баками, а сам пытался укрыться в сугробе. Похищенный товар возвращен владельцу.

На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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