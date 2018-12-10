2018-12-10T10:03:16+03:00
Общество

В Тюмени назовут обладателя Кубка конкурса «Растим смену»

Предприятия, предоставившие наиболее рабочих мест для подростков, получат награды
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени подводят итоги конкурса «Растим смену». Завтра, 11 декабря, лучшие предприятия, которые предоставили работу подросткам, будут отмечены руководством города. Торжества состоятся в Малом зале Тюменской городской думы в 15 часов.

Обладатели памятного знака социального партнерства будут названы в номинациях:

- Лучшая организация внебюджетной сферы, предоставившая наибольшее количество рабочих мест при участии Центра занятости населения;

- Лучшая организация внебюджетной сферы, предоставившая наибольшее количество рабочих мест без участия Центра занятости;

- Лучшее малое предприятие с численностью работников до 100 человек, предоставившее наибольшее количество рабочих мест без участия Центра занятости;

- Лучшая организация бюджетной сферы, предоставившая наибольшее количество рабочих мест без участия Центра занятости населения.

За особые заслуги в трудоустройстве несовершеннолетних и молодёжи победителю будет вручен переходящий Кубок. В прошлом году его получил коллектив ООО «Перестрой-ка», сообщили в администрации города.

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