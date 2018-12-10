2018-12-10T09:43:43+03:00
Общество

Жители Тюмени за день собрали несколько грузовиков хлама

В городе состоялся последний в 2018 году экодень
Маргарита КАЛИНКИНА
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Несколько грузовых машин отходов собрали жители Тюмени в минувшую субботу, 8 декабря. В городе проходил декабрьский экодень. Он завершил череду акций по сбору вторсырья в 2018 году.

У горожан принимали стекло, вещи и текстиль, обувь, металлолом, макулатуру, бытовую технику и пластик восьми видов. Экодень на пяти площадках организовали волонтеры добровольческого объединения «Круговорот». В итоге удалось собрать две газели пластика и макулатуры, одну газель стекла, металлолома и электролома и несколько машин вещей.

Напомним, добровольческое объединение «Круговорот» второй год проводит акции по сбору вторсырья. Переработка отходов бережет ресурсы планеты и способствует сокращению свалок.

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