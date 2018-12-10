2018-12-10T09:11:37+03:00
Общество

В Тюмени жителям Казарово представили концепцию благоустройства сквера Пограничников

Зону с вертолетом архитекторы не стали трогать
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени жителям Казарово представили концепцию благоустройства сквера ПограничниковВ Тюмени жителям Казарово представили концепцию благоустройства сквера Пограничников
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Концепцию благоустройства сквера Пограничников в Казарово одобрили жители Тюмени. Обсуждение состоялись в средней школе № 52 в минувшую пятницу, 7 декабря.

Сквер существует давно и в нем установлены боевые машины, вертолет, спортивный корт, детская площадка...но, по мнению городских властей, нет выраженного зонирования и визуальных акцентов, передает пресс-служба администрации города.

– Сквер освещается высокими фонарями. Мощение дорожек требует частичного ремонта, - отметил руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин. - Мы неоднократно встречались для обсуждения благоустройства сквера с активистами, руководством ТОС. Перед нами были поставлены задачи: создать входную группу, организовать центральную площадку, упорядочить скульптурные композиции, сформировать визуальные акценты, расширить спортивную зону.

В итоге архитекторы предложили сформировать большую площадь с тремя зонами отдыха: центральной, спортивной и детской. Центральная аллея соединит входную группу и центральную площадь. По обе стороны аллеи будут организованы места отдыха, вдоль аллей высадят деревья.

Вокруг центральной части проектом предусмотрены постаменты для скульптурных композиций, в том числе новых. Центральный вход оформлен с помощью пограничных столбов с надписями: «мужество, отвага, доблесть». Завершает композицию амфитеатр.

Зона с вертолетом на этой аллее останется в прежнем виде, возле памятников планируется сделать подсветку. На детской площадке появятся качели, песочница, карусель, игровой элемент «корабль».

В западной части будет зона тихого отдыха. Возможно, здесь появится ландшафтная зона с альпийскими горками.

Спортивная зона предусматривает и площадки для мини-футбола, волейбола, и территорию с тренажерами для воркаута. Вокруг спортивной зоны появится беговая дорожка.

Кроме того, по словам Черкашина, территория парка будет оснащена современной системой освещения, камерами видеонаблюдения, наполнена оригинальными архитектурными решениями. Пройдут масштабные работы и по озеленению парковой зоны, существующие зеленые насаждения будут сохранены.

Кроме жителей и активистов района на встрече присутствовалди заместитель главы города Максим Афанасьев, руководитель ТОС Казарово Александр Паули и председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нутдин Ибрагимов. Они заслушали все предложения граждан, главным из которых было продумать место для организации катка.

Подробно с проектом можно познакомиться здесь.

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