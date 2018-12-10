2018-12-10T08:44:19+03:00
Общество

Каждый второй тюменец новогодние каникулы планирует провести дома

28% будут работать в праздники
Маргарита КАЛИНКИНА
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Каждый второй тюменец новогодние каникулы планирует провести домаКаждый второй тюменец новогодние каникулы планирует провести домаФото: Ольга Крыльцова
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Каждый второй житель Тюменской области в новогодние каникулы планирует спокойно отдохнуть дома: смотреть кино и читать книги. 49% тюменцев посвятят выходные встречам с родственниками и друзьями.

Почти для каждого пятого праздники - это возможность больше времени проводить с детьми. 29% планируют заниматься домашними делами, в том числе, ремонтом и уборкой. Только 14% намерены отправиться в путешествие.

Такие результаты социологического опроса получены Службой исследований HeadHunter.

- Интересно, что 28% жителей региона в праздники будут работать, – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – Как правило, это люди, занятые в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Безопасность», «Административный персонал» и «Искусство, масс-медиа». Тех, кто на праздники запланировал поездку, больше всего в профобластях «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, масс-медиа», «Высший менеджмент», «Автобизнес» и «ИТ, телеком».

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