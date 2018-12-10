2018-12-10T08:10:19+03:00
Спорт

Три тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии

Российская команда уступила лишь норвежцам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Три тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок РоссииТри тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок России
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Команда из трех тюменцев и одного красноярца завоевала серебряные медали на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия). Накануне, 9 декабря, спортсмены состязались в эстафете 4х5 км и 4 х 7.5 км.

Победу среди мужчин одержала команда Норвегии (Иверсен, Сюндби, Рёте, Крог) 1.10.38.9, второй финишировала команда России в составе Евгения Белова (Тюменская область), Александра Большунова (Тюменская область), Дениса Спицова (Тюменская область) и Андрея Мельниченко (Красноярский край) +0.7 секунды. Третье место у второй команды Норвегии (Тоенсет, Холунд, Хага, Крюгер) +53.4 секунды.

Вторая команда России в составе Ильи Семикова (Республика Коми), Максима Вылегжанина (Удмуртская Республика), Алексея Червоткина (Москва) и Ивана Якимушкина финишировала девятой +2.13.1, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

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