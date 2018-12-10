2018-12-10T08:10:19+03:00
Спорт

Три тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии

Российская команда уступила лишь норвежцам
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Три тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок РоссииТри тюменских лыжника завоевали серебряные медали на Кубке мира в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок России
Изменить размер текста:

Команда из трех тюменцев и одного красноярца завоевала серебряные медали на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия). Накануне, 9 декабря, спортсмены состязались в эстафете 4х5 км и 4 х 7.5 км.

Победу среди мужчин одержала команда Норвегии (Иверсен, Сюндби, Рёте, Крог) 1.10.38.9, второй финишировала команда России в составе Евгения Белова (Тюменская область), Александра Большунова (Тюменская область), Дениса Спицова (Тюменская область) и Андрея Мельниченко (Красноярский край) +0.7 секунды. Третье место у второй команды Норвегии (Тоенсет, Холунд, Хага, Крюгер) +53.4 секунды.

Вторая команда России в составе Ильи Семикова (Республика Коми), Максима Вылегжанина (Удмуртская Республика), Алексея Червоткина (Москва) и Ивана Якимушкина финишировала девятой +2.13.1, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание