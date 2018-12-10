2018-12-10T07:32:23+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на Парад саней

Участвовать в нем могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
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Парад саней во второй раз состоится в Тюмени. Красочное действие развернется 22 декабря в 14.00 в Комсомольском парке.

К участию в открытом городском конкурсе приглашают всех желающих. Горожанам нужно обычные санки превратить в нечто новое, на что хватит фантазии.

Ограничений по возрасту нет, от семьи минимально должны участвовать два человека, можно привлечь и родственников, максимальное количество команды не ограничено.

Победителей будут определять по трем номинациям:

- "Самые сказочные сани"

- "Самые креативные сани"

- "Национальные сани"

Самые лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками.

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