Тюменцев приглашают на Парад саней
Участвовать в нем могут все желающие
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Парад саней во второй раз состоится в Тюмени. Красочное действие развернется 22 декабря в 14.00 в Комсомольском парке.
К участию в открытом городском конкурсе приглашают всех желающих. Горожанам нужно обычные санки превратить в нечто новое, на что хватит фантазии.
Ограничений по возрасту нет, от семьи минимально должны участвовать два человека, можно привлечь и родственников, максимальное количество команды не ограничено.
Победителей будут определять по трем номинациям:
- "Самые сказочные сани"
- "Самые креативные сани"
- "Национальные сани"
Самые лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками.