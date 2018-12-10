2018-12-10T06:57:56+03:00
Общество

Приставы за день нашли 133 тюменца, задолжавших более 11 миллионов рублей

Вся сумма была выплачена государству
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более одиннадцати миллионов рублей задолженности выплатили жители Тюменской области после совместного рейда сотрудников ГИБДД, Налоговой службы и Службы судебных приставов. Совместная акция состоялась в минувшую пятницу, 7 декабря.

В ходе рейда на дорогах региона было проверено 135 водителей, выявлено 133 владельца транспортных средств, которые добровольно не погашали долги, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Тюменской области.

Как показывает практика, после общения с силовиками граждане вспоминают о неуплаченных суммах и добровольно перечисляют деньги по штрафам и налогам, а также по другим исполнительным документам.

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