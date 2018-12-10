У детской больницы по улице Ленина в Тюмени теперь нельзя останавливаться машинам

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-10T06:36:09+03:00

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Остановка запрещена и весь посторонний транспорт с 10 декабря будут эвакуировать возле Областной клинической больницы № 1 по улице Ленина в Тюмени.

Ограничения введены между зданиями №№ 69 и 69-а по ул. Ленина. Меры приняты в целях свободного подъезда автомобилей скорой медицинской помощи к детскому стационару больницы, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Здесь установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Автомобилистов просят принять информацию к сведению и соблюдать правила дорожного движения.