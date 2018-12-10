2018-12-10T05:11:24+03:00
Общество

Погода 10 декабря в Тюмени: мороз и солнце

Температура воздуха составит -20 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 10 декабря в Тюмени: мороз и солнцеПогода 10 декабря в Тюмени: мороз и солнцеФото: Ольга Крыльцова
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Понедельник, 10 декабря, в Тюмени будет солнечным и морозным. Температура воздуха днем составит -19 -20 градусов. Ветра почти не будет, всего 1-3 м/с.

В Тобольске тоже солнечно, но -22 -25, в Ялуторовске и Заводоуковске -20 -24, в Ишиме -18 -22.

10 декабря богат на праздники. Самый яркий из них - церемония вручения Нобелевской премии. В этот день также отмечается Всемирный день футбола, Международный день прав животных и День прав человека.

Профессиональный праздник отметят работники службы связи МВД России. А в народном календаре 10 декабря назван Знамением. Наши предки всегда ждали от него чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду.

Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер… Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. В лесах шла своя жизнь: лоси теряли старые рога.

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