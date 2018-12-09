2018-12-09T18:13:13+03:00
Общество

В Тюменском районе отпраздновали 35-летний юбилей сельской школы

Программа мероприятий была насыщенной
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе отпраздновали 35-летний юбилей сельской школыВ Тюменском районе отпраздновали 35-летний юбилей сельской школыФото: Татьяна Коркина
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В селе Перевалово Тюменского района отпраздновали 35-летний юбилей сельской школы. Вместе с педагогами ребята вспомнили историю родного села, побывали на экскурсии и провели квест «Дорогами открытий». Также прошёл совместный педсовет на тему «Его величество Урок: новый взгляд через призму времени».

День завершился праздничным концертом под названием «Школьной дорогой к успеху», участниками которого стали учителя, школьники, их родители и выпускники прошлых лет. Много тёплых слов прозвучало в адрес учителей-ветеранов и сегодняшнего педагогического коллектива.

Напомним, первую школу в с. Перевалово построили ещё в 1873 году и называлась «Сельское народное училище». Здание под построил купец Подаруев – владелец Тюменской спичечной фабрики «Пламя», золотопромышленник, уроженец с. Перевалово. Затем школа стала восьмилетней, а в 1978 году была преобразована в среднюю.

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