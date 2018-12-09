Тюменцы могут пообщаться с котом Стивеном в интернете
Кот Стивен, получивший известность после съемок в краеведческой короткометражке, создал свою собственную страничку в соцсети, сообщает «Мегатюмень».
Питомец исполнил роль сибирского кота Амура, его зимой 1944 года в числе первых отправили спасать Эрмитаж от полчища грызунов. Фильм «Про нее» получил грантовые средства в региональном конкурсе проектов «Моя идея».
На своей страничке в интернете Стивен будет публиковать кадры из своей жизни и творческие планы.
В первом посте кот с хозяином рассказали тюменцам о том, что кот после съемок чувствует себя хорошо. Хозяин Стивена отметил, что после выхода двух телесюжетов о коте, ему в личные сообщения стали приходить вопросы о самочувствии и дальнейшей судьбе хвостатого актера.
Так появилась мысль о том, чтобы создать страницу в интернете для четвероногого, посредством которой он будет общаться с поклонниками.
Про неё. Про Тюмень..