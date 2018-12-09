2018-12-09T17:07:37+03:00
Общество

Тюменцы могут пообщаться с котом Стивеном в интернете

После съемок хвостатый актер чувствует себя хорошо
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Кот Стивен, получивший известность после съемок в краеведческой короткометражке, создал свою собственную страничку в соцсети, сообщает «Мегатюмень».

Питомец исполнил роль сибирского кота Амура, его зимой 1944 года в числе первых отправили спасать Эрмитаж от полчища грызунов. Фильм «Про нее» получил грантовые средства в региональном конкурсе проектов «Моя идея».

На своей страничке в интернете Стивен будет публиковать кадры из своей жизни и творческие планы.

В первом посте кот с хозяином рассказали тюменцам о том, что кот после съемок чувствует себя хорошо. Хозяин Стивена отметил, что после выхода двух телесюжетов о коте, ему в личные сообщения стали приходить вопросы о самочувствии и дальнейшей судьбе хвостатого актера.

Так появилась мысль о том, чтобы создать страницу в интернете для четвероногого, посредством которой он будет общаться с поклонниками.

Про неё. Про Тюмень..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание