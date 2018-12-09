Тюменцы могут пообщаться с котом Стивеном в интернете

9 Дек. 17:07 2018-12-09T17:07:37+03:00

После съемок хвостатый актер чувствует себя хорошо

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Кот Стивен, получивший известность после съемок в краеведческой короткометражке, создал свою собственную страничку в соцсети, сообщает «Мегатюмень».

Питомец исполнил роль сибирского кота Амура, его зимой 1944 года в числе первых отправили спасать Эрмитаж от полчища грызунов. Фильм «Про нее» получил грантовые средства в региональном конкурсе проектов «Моя идея».

На своей страничке в интернете Стивен будет публиковать кадры из своей жизни и творческие планы.

В первом посте кот с хозяином рассказали тюменцам о том, что кот после съемок чувствует себя хорошо. Хозяин Стивена отметил, что после выхода двух телесюжетов о коте, ему в личные сообщения стали приходить вопросы о самочувствии и дальнейшей судьбе хвостатого актера.

Так появилась мысль о том, чтобы создать страницу в интернете для четвероногого, посредством которой он будет общаться с поклонниками.