Золотистый ретривер Денис будет помогать ялуторовчанам искать пропавших людей

9 Дек. 15:04 2018-12-09T15:04:41+03:00

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Ялуторовские кинологи и Молодёжный центр, на базе которого действует юнармия, волонтёры Победы и Добровольческий центр «Вместе мы сила», начинают развивать движение «Хвостатый волонтёр». Как сообщает «Тюменская область сегодня», с полицией «молодёжка» работает не в первый год, и теперь к волонтёрам присоединятся четвероногие волонтёры, в том числе и золотистый ретривер Дэн (Денис).

В МО МВД «Ялуторовский» пёс «приехал» из Тюмени, где специализировался на поиске взрывчатых веществ. В Ялуторовске у него будут новые обязанности – например, искать людей. По словам координатора поискового отряда Ольги Ольховой, кроме Дэна поиском людей будут заниматься и другие собаки.

- Планируем привлекать к поискам и собак самих волонтёров, для этого мы проводим соответствующее обучение как собак, так и их хозяев, - рассказала она.

Добровольцы будут принимать участие в поисках людей, если у ситуации нет криминальных обстоятельств, либо на основе первоначальной информации (когда можно предположить территорию вероятного нахождения человека).