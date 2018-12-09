2018-12-09T14:08:49+03:00
Общество

В Уватском районе один из районов подключат к постоянной схеме электроснабжения

Это случится в мае 2019
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Уватском районе один из районов подключат к постоянной схеме электроснабженияВ Уватском районе один из районов подключат к постоянной схеме электроснабженияФото: pixabay.com
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В Уватском районе микрорайон Кирсарай будет подключен к постоянной схеме электроснабжения в мае 2019 года. Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на директора Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО» Владимира Кидло, на некоторых энергообъектах осталось провести пусконаладочные работы.

По словам директора детско-юношеской спортивной школы Василия Софронова, в следующем году на хоккейном корте Увата подключат морозильную установку. После подключения корта на постоянную схему, будут проверять установку для намораживания льда.

- Станет возможным открывать сезон на месяц раньше и закрывать на месяц позже. В этом году тренировки начались с 15 ноября. Кроме хоккея, в ледовом корте проходят занятия по фигурному катанию, а услугами проката коньков пользуются в среднем 300 человек в месяц, - отметил он.

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