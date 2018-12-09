Стало известно, какая детская площадка - лучшая в городе

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-09T13:24:36+03:00

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Исследователи лаборатории городского пространства «Горсад» проверили в центре Тюмени детские площадки. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», для осмотра был выбран район на пересечении ул. Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Тульской.

Площадки оценивали по таким параметрам, как безопасность (наличие опасного мусора, наличие острых углов и пр.), удобство (количество и качество детских сооружений), креативность (отличие площадки от других) и дизайн. По версии «Горсада», лучшей площадкой стала детская площадка в Тенистом сквере, которая набрала 11-ть баллов из 12-ти возможных.

9 баллов получили игровые площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Тульской и 71, 71а, 73 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Меньше всего баллов получили площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Геологоразведчиков и 156, 158 по ул. Республики оценили ниже всего. Но их ещё предстоит отремонтировать.

Все результаты исследования опубликованы в официальной группе лаборатории «ВКонтакте».