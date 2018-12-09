2018-12-09T13:24:36+03:00
Общество

Стало известно, какая детская площадка - лучшая в городе

Исследовали лаборатории городского пространства провели проверку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Стало известно, какая детская площадка - лучшая в городеСтало известно, какая детская площадка - лучшая в городеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Исследователи лаборатории городского пространства «Горсад» проверили в центре Тюмени детские площадки. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», для осмотра был выбран район на пересечении ул. Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Тульской.

Площадки оценивали по таким параметрам, как безопасность (наличие опасного мусора, наличие острых углов и пр.), удобство (количество и качество детских сооружений), креативность (отличие площадки от других) и дизайн. По версии «Горсада», лучшей площадкой стала детская площадка в Тенистом сквере, которая набрала 11-ть баллов из 12-ти возможных.

9 баллов получили игровые площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Тульской и 71, 71а, 73 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Меньше всего баллов получили площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Геологоразведчиков и 156, 158 по ул. Республики оценили ниже всего. Но их ещё предстоит отремонтировать.

Все результаты исследования опубликованы в официальной группе лаборатории «ВКонтакте».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание