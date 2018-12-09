В Ялуторовском остроге ребятам расскажут, «Как сказка начиналась»

9 Дек. 11:38 2018-12-09T11:38:03+03:00

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В Ялуторовском остроге на новогодние каникулы планируется насыщенная праздничная интерактивная программа. Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на директора ДК «Арт-Вояж» Елену Симонову, с 18 по 28 декабря 2018 и с 3 по 7 января 2019 музейный комплекс по традиции приглашает гостей в «Берендеево царство» на новогоднюю интерактивную программу «Как сказка начиналась». Ребят ждут хороводы, игры, квесты, приключения и тайны.

- Сказочное представление с царем Берендеем, в котором он призывает всех смелых и отважных ребят помочь освободить царство от долгой лютой зимы создаст праздничное настроение и взрослым и детям, - рассказала Елена Симонова.

C 25 по 30 декабря в Ялуторовском остроге откроется резиденция Деда Мороза. В это время здесь будут происходить различные чудеса и сбываться новогодние желания. Здесь можно будет пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать селфи на память в новогоднем интерьере и создать себе праздничное настроение.

Подробности по телефонам: 8 (34535) 2-05-95, 8 (34535) 2-02-83.