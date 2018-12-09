9 Дек. 11:52 2018-12-09T11:52:13+03:00

Тюменцы пожертвовали почти 50 тысяч рублей, чтобы собаки не остались на улице Фото: Татьяна Коркина

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Благодаря неравнодушным тюменцам, благотворительный фонд помощи «Горячая линия «Потеряшки» оплатил аренду зоогостиницы, в которой содержатся находящиеся на попечении фонда собаки. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на куратора травмированных собак БФПЖ «ГЛ «Потеряшки» Татьяну Воробьёву, в общей сложности удалось собрать 47250 рублей.

В начале декабря в группе фонда во «Вконтакте» появилась запись с просьбой о помощи. Татьяна Воробьёва написала, что за содержание собак в зоогостинице образовалась задолженность в размере более 47 тысяч рублей за ноябрь. Чтобы животные не остались на улице, она попросила тюменцев о финансовой помощи, т.к. возможности найти для животных «передержки» у фонда не было.

- Долг образовался в связи с тем, что много собак осталось без передержек

и от безысходности мы их определили в зоогостиницу. 30 дней ноября не удалось собрать всю сумму для оплаты за места в зоогостинице, - рассказала Татьяна Воробьёва.

Сейчас в зоогостинице находятся 7 животных. В начале декабря их было 10, но троих животных удалось пристроить. Сейчас фонд старается ограничить приём животных и брать только в совсем экстренных случаях.

- Мы с удовольствием бы отдали многих собак в семьи, но спроса на взрослых беспородных собак нет, - отметила Татьяна.