2018-12-09T10:02:37+03:00
Экономика

Упоровская агрофирма «КРиММ» начинает работы по установке оборудования

Общая сборка узлов займёт порядка пяти месяцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Упоровская агрофирма «КРиММ» начинает работы по установке оборудованияУпоровская агрофирма «КРиММ» начинает работы по установке оборудованияФото: pixabay.com
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На Упоровской агрофирме «КРиММ» - одном из крупнейших инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства в Тюменской области – начались работы по установке оборудования. По словам гендиректора завода Геннадия Рязанова, общая сборка узлов и агрегатов, в силу масштабности проекта, займёт порядка пяти месяцев.

- Оборудование самое современное, от одного из лучших европейских производителей. Голландские специалисты уже не раз были на территории завода, так что всю консультационную помощь мы получаем, - отметил он.

На новом предприятии «КРиММ» планирует выпускать три вида продукции: охлаждённый картофель, бланшированный картофель (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, кроме установки оборудования зимой здесь планируют выполнить ещё одну важную задачу, уже на полях агрофирмы.

В частности, планируются масштабные работы по коренному улучшению структуры почв с помощью торфа.

- Сейчас ждем, когда торфяники заморозятся, и приступим к его вывозу. В работах задействуем более 40 единиц техники и 4 экскаватора, - рассказал Геннадий Рязанов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что селекционеры упоровской агрофирмы «КРиММ» и Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства вывели новый сорт картофеля «Мишка». Уже получен соответствующий патент от министерства сельского хозяйства. «Мишка» стал результатом многолетних экспериментов. Основная цель программы – преодолеть зависимость от иностранных патентообладателей и поставок исходного семенного материала из Западной Европы.

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