В тюменском Доме ребёнка детям-сиротам оказывают большую поддержку

9 Дек. 09:01 2018-12-09T09:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменском специализированном доме ребёнка воспитывают и оказывают медицинскую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, здесь проживают детки от нуля до четырёх лет.

В 2018 году в Доме ребёнка побывало 238 детей, из которых 135 человек уже нашли семью. Детей передали опекунам, на усыновление или законным представителям. Кроме того, актуальным направлением Дома ребёнка является построение процесса комплексной реабилитации. Она включает в себя раннюю диагностику врождённой или приобретённой патологии, различные педагогические мероприятия, оснащение игровым и реабилитационным оборудованием для формирования физиологических двигательных навыков и коррекции нарушений, пособиями для логопедической и психолого-педагогической работы.

С момента поступления в учреждение, дети получают коррекционно-развивающую помощь от дефектологов, педагогов, неврологов, воспитателей, психологов, психиатров и учителей-дефектологов. На каждого ребенка заводится индивидуальный дневник развития, где фиксируются данные об особенностях поведения ребенка, характере сна, бодрствования, уровне его нервно-психического развития. В нём же прописывается работа на ближайшее время и отмечаются любые изменения в его развитии.

В течение года для ребят проводят прогулки 2-3 раза в день, уделяется большое внимание формированию навыков самообслуживания, социализации детей. Ребят выводят за пределы территории дома ребёнка, они катаются на аттракционах, знакомятся с общественным транспортом, катаются на лошадях. Были ребята и в цирке.