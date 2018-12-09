2018-12-09T09:23:36+03:00
Общество

В Тобольске креативный продюсер рассказал молодёжи о направлениях контента

А также из чего состоят медиапродукты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске креативный продюсер рассказал молодёжи о направлениях контентаВ Тобольске креативный продюсер рассказал молодёжи о направлениях контентаФото: Татьяна Коркина
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В Тобольске креативный продюсер Федор Карнаков провёл встречу с жителями, на которой разобрал запросы и интересы потенциальной аудитории, и рассказал, как определять темы и направления контента, а также из чего состоят медиапродукты. Помимо этого, Фёдор отметил, что в восторге от тобольской архитектуры, Кремля и пообещал вернуться летом в качестве туриста.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, сейчас популярен контент с персонализацией.

- Сейчас популярен живой контент, где есть персонализация. Ребята должны уметь рассказать о себе, о своих инициативах, донести свое мнение, чтобы выстроить диалог между поколениями, партнерами и внутри молодежной тусовки. Важно не только научить их работать с медиаконтентом, но и показать на что способны люди, объединенные одной идеей, дать им направление и помочь составить стратегию собственного развития, - отметила она.

Отметим, что занятие прошло в проекте «МедиаТОК», где ребята в атмосфере digital-агентства создают контент для «Вконтакте».

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