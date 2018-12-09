2018-12-09T08:11:26+03:00
Общество

В Ялуторовске определили «Мамино Очарование» и «Мамину Мудрость»

В городе прошёл ежегодный конкурс «Мама, дочки и сыночки»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске определили «Мамино Очарование» и «Мамину Мудрость»В Ялуторовске определили «Мамино Очарование» и «Мамину Мудрость»Фото: pixabay.com
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В Ялуторовске в третий раз состоялся ежегодный конкурс «Мама, дочки и сыночки», укрепляющий семейные традиции. Как сообщает «Тюменская область сегодня», перед финалом мамы вместе со своими детьми посетили несколько мастер-классов, занимались фитнесом и освоили профессии фотомодели.

По словам обладательницы звания «Мамино Очарование» Татьяны Котельниковой, она долго думала, удастся ли совместить программу конкурса, свою работу и расписание дочерей.

- Организаторы так много помогали нам в постановке номеров, в поиске музыки и записи голосов, подбирали удобное для каждой из нас время для репетиций, что сложностей я не почувствовала. Зато я поняла, что в нашей обыденной жизни можно найти время для себя, для занятия спортом, для посещения различных мероприятий, - рассказала она.

Во время подготовки к конкурсу большое внимание уделили психологическим тренингам, которые помогли мамам, впервые выступившим перед большой аудиторией. Как отметил специалист по связям с общественностью МАУК «Арт-Вояж» Иван Крутько, конкурс «Мама, дочки и сыночки» проводится с 2015 года, но в один год было решено сместить акцент с мам на бабушек.

- Так появился проект «Бабушка мечты», который прошёл в 2016 году и, думаю, к этому формату мы ещё вернёмся. Наш конкурс направлен на укрепление семей, связи родителей с детьми – ведь в некоторых выступлениях принимали участие не только мамы, но и папы, - рассказал Иван Крутько.

Напомним, в этом году среди номинаций были: «Мамина Мудрость», «Мамина Доброта», «Мамина Красота», «Самая позитивная Мама», «Мамино Очарование», «Мамина Нежность», и «Самая креативная Мама».

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