2018-12-09T18:20:34+03:00
Авто

В Тюмени 10 декабря погаснут сразу три светофора

Регулировщики будут отключены с 9 утра
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 10 декабря погаснут сразу три светофораВ Тюмени 10 декабря погаснут сразу три светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 10 декабря, будут отключены сразу три светофора. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики будут отключены с 9 утра.

Итак, светофоры погаснут на следующих перекрёстках:

- ул. Полевая – ул. Луначарского (до 13 часов);

- ул. Червишевский тракт – ул. Зои Космодемьянской (до 12 часов);

- ул. Льва Толстого – ул. Луначарского (до 13 часов).

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

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