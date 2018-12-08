2018-12-08T19:05:31+03:00
Спорт

Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение Гонки чемпионов

Соревнования планируется провести в апреле 2019
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение Гонки чемпионовСоюз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение Гонки чемпионовФото: Татьяна Коркина
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Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение Гонки чемпионов в апреле в 2019 года. Решение было принято на рабочей встрече главы региона Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва в «Жемчужине Сибири». Также во встрече приняли участие вице-президент по спорту СБР Сергей Чепиков, заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин, руководитель областной федерации лыжных гонок и биатлона Михаил Илий и директор «Жемчужины Сибири» Анатолий Емельянов.

По словам Александра Моора, региону очень важно проводить крупные соревнования в областном центре зимних видов спорта. Это один из трёх биатлонных комплексов в России с категорией «А», его знают и любят болельщики.

- На последние соревнования сюда приезжали любители биатлона из 20 регионов, он не должен выпадать из международного графика. Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне Гонки чемпионов, планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников, такой формат мы уже использовали, и он понравился публике, - отметил Александр Моор.

Президент СБР Владимир Драчёв подчеркнул, что Тюменская область - это базовый регион для подготовки сборной России по биатлону и проведения основных стартов. По его мнению, инфраструктура в регионе надо полностью задействовать в течение всего года.

- У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий, большие биатлонные традиции и один из лучших в мире биатлонных стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований, мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов, - отметил он.

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