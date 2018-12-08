2018-12-08T18:48:48+03:00
Общество

Дети и педагоги примут участие в областной тематической смене «Молодёжный экспресс»

Мероприятие пройдёт с 9 по 12 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"
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В тюменском загородном детском центра «Витязь» с 9 по 12 декабря пройдёт Областная тематическая смена по направлению «Личностное развитие» Российского движения школьников – «Молодёжный экспресс». Как рассказали в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, для поездки на смену, участникам нужно было выполнить отборочные задания от экспертов.

На одной площадке соберутся дети и педагоги со всей Тюменской области. В течение нескольких дней ребята будут проходить обучение на образовательных площадках по направлениям: поэзия и проза, кино, дизайн и художественное фото, вокал, КВН. В число наставников вошли: руководитель Школы литературного мастерства имени Владислава Крапивина Михаил Булатов, фотокорреспондент Максим Слуцкий, участник высшей лиги КВН, команда «Наполеон Динамит» Евгений Стасенко, руководитель танцевального коллектива «В квадрате» ТюмГУ Варвара Хлюстина и другие эксперты по направлениям.

Ребят ждут традиционные спевки, вечерние огоньки, танцевальные зарядки по утрам, танцевальный флешмоб, игра «Тайный друг» и зажигательный #КапустникРДШ. В рамках смены будет проведена Всероссийская «Классная встреча», на которой школьники встретятся с певцом Стасом Море.

Напомним, ещё в 2009 году проект «Молодежный экспресс» представлял собой полуторачасовые мастер-классы по разным направлениям молодежной политики Тюменской области. Теперь же включает в себя самостоятельные полноценные образовательные смены: мини-школы по самым популярным направления: КВН, Интеллект, Молодежные субкультуры, Ученическое самоуправление, Научно-техническое творчество и Медиа.

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