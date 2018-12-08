2018-12-08T18:33:19+03:00
Здоровье

В тюменском Учебном центре «Нефтяник» появилось уникальное оборудование

Хирурги могут отрабатывать на нём различные операции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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В Учебном центре «Нефтяник» врачи могут отрабатывать операции с разными уровнями сложности на современном виртуальном симуляторе лапароскопических вмешательств. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в этом месяце сюда, из Казани, доставили новое оборудование, предназначенное для освоения и закрепления практических навыков.

Благодаря программе, участники практического обучения получают теоретические знания, наблюдают онлайн за операциями из операционной, а на последнем этапе работают на тренажёре-симуляторе. Такая возможность есть только в Учебном центре МСЧ «Нефтяник», и сейчас технология находится на апробации.

По словам руководителя Учебного центра МСЧ «Нефтяник» Дмитрия Щербакова, симулятор позволяет доктору погрузиться в реальную клиническую картину операции.

- Он выполняет все шаги операции определенного вида. Это могут быть онкологические вмешательства, урологические, эндоскопическая хирургия, гнекологические. На экране отображается история болезни и реальная эндоскопическая картина. Система настолько продумана, что моделирует операционные ситуации или сложные клинические картины: осложнения, кровотечения, воспаления. Доктор выполняет весь объем операций, работая руками, как будто он находится внутри брюшной полости или в полости малого таза. Система полностью электронная. Технология позволяет исключить учебу на живых людях, - рассказал врач.

Напомним, Учебный центр «Нефтяник» открылся в сентябре этого года. За три месяца здесь было проведено 4 учебных цикла, которые посетили более 50-ти специалистов.

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