Тюменские нефтехимики упрощают работу при помощи новейших технологий

8 Дек. 17:22 2018-12-08T17:22:07+03:00

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Специалисты компании НИПИГАЗ разработали и внедрили на площадке строительства «ЗапСибНефтехим» программно-аппаратный комплекс поддержки инспекций. Как сообщает ИА «Тюменская линия», он необходим для планирования, проведения и обработки результатов пред- и пусконаладочных мероприятий. Инспекторы используют очки дополненной реальности, планшет и камеру, чтобы осмотреть труднодоступные места и полости.

По словам директора по цифровым технологиям тобольских предприятий СИБУРа Геннадия Савина, в предыдущие годы на тобольских предприятиях предшественников цифровой трансформации была внедрена MES-система по сбору и обработке данных для управления технологическим процессом.

– Сегодня мы внедряем комплексное цифровое решение, которое обеспечит выход производства на новый уровень, - отметил Геннадий Савин.

К примеру, производство бутадиена осуществляется на тобольской площадке 40 лет и оснащено системами управления, которые можно использовать в цифровых продуктах. Технологический персонал компании с помощью программных средств сможет управлять производственным процессом. Благодаря использованию цифровых технологий на производстве компания получила возможность дополнительно выпустить 1000 тонн продукта в год.

Использование такого комплекса информационной поддержки до 15% сокращает трудозатраты персонала на проведение инспекций и более чем на 50%– на создание цифрового архива предприятия. Если опыт реализации будет удачным, проект будет использован и в других подразделениях компании.