Необычная новогодняя елка появилась в одном из районов Тюмени

8 Дек. 08:53 2018-12-08T09:00:02+03:00

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Тюмень продолжает готовиться к Новому году. На днях у одного из торговых центров города появилась необычная елка.

Праздничная инсталляция развернулась около ТРЦ «СитиМолл». Ее главной изюминкой стала елка виде налитого зерном колоса. Как оказалось, идея установки нестандартного арт-объекта принадлежит агрохолдингу «Юбилейный».

Елка достигает 6 метров в высоту и 3 метров в диаметре. Фото агрохолдинга «Юбилейный»

В различных отраслях предприятия трудится порядка 1 700 человек. Таким образом руководство решило поддержать вклад аграриев в развитие и благосостояние Тюменской области, приобщив жителей большого города к жизни сельхозтружеников.

Креативный замысел тюменцев московская компания. Каркас арт-объекта изготовлен из металла, а декоративные элементы сооружены из современного высокотехнологичного стеклопластика. Елка достигает 6 метров в высоту и 3 метров в диаметре, а также имеет приятный золотистый цвет спелого колоса.

Необычная елка привлекает внимание горожан. Фото агрохолдинга «Юбилейный»

- Мы надеемся, что арт-объект не только внесет вклад в новогоднее убранство Тюмени, но и напомнит жителям региона, насколько богата и щедра земля, насколько славен труд агрария, - отметили сотрудники предприятия.

Необычная елка уже стала объектом внимания горожан. Тюменцы с интересом подходят к арт-объекту, рассматривают инсталяцию, фотографируются на ее фоне. Ожидается, что елка в виде колоса будет украшать площаль у торгового центра до конца января.