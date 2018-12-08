2018-12-08T16:22:09+03:00
Звезды

Тюменцы, придумавшие «толерантный» комикс, поборются за графический планшет

Итоги «Комикс-баттла ZA RESPECT 2» подведут 21 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Мой порталФото: Мой портал
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Тюменцы могут выиграть графический планшет, став участником социального конкурса «Комикс-баттл ZA RESPECT 2». Как сообщает «Мой портал», заявки организаторы принимают до 15 декабря.

По условиям конкурса, участники должны создать комиксы, в которых будут утверждаться идеи толерантности, принятия и понимания, на языке графики и скетчей. По мнению организаторов, это способ поговорить с молодёжью на близком и незанудном ей языке.

Чтобы принять участие в комикс-баттле, нужно заполнить заявку и загрузить комикс на странице проекта. С 10 по 20 декабря состоится онлайн-голосование, в течение которого эксперты выберут самые лучшие, по их мнению, скетчи. Также все пользователи, который зайдут на сайт, смогут проголосовать за работы – эти голоса тоже зачтутся.

Лучшую работу будут выбирать по таким критериям, как заявленная тема, оригинальность и целостность сюжета, культурологическая ценность работы и многое другое. Авторы трёх лучших работ получат набор комиксов, книги, скетчбуки и маркеры. Главный приз – графический планшет. Итоги подведут 21 декабря.

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