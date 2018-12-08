В преддверие Нового года в Тюмень приедет знаменитый Кевин

8 Дек. 15:06 2018-12-08T15:06:04+03:00

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С 11 по 14 декабря Тюмень посетит известный американский иллюзионист Кевин Спенсер. Как сообщает ИА «Тюменская линия», он проведёт лабораторию инклюзивного взаимодействия, лекции-презентации для педагогов по реабилитации детей-инвалидов и презентует авторскую программу «Фокус Покус».

По словам сотрудника центра добровольцев ТюмГУ Степана Панова, программа рассчитана на детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Фокусы подобраны для развития у детей мышления, мелкой моторики, внимания, креативности и улучшения навыков социализации.

- Кевин Спенсер – авторитетный эксперт по обучающему и терапевтическому использованию фокусов в образовательном процессе. Он постоянно ездит по миру с курсами профессионального развития для педагогов и интерактивными занятиями для учащихся, выступает на международных конференциях и ратует за силу искусства, способную трансформировать опыт обучения студентов как с ограниченными возможностями, так и без, - рассказал он.

Во время визита в Тюмень Кевин Спенсер пообщается со специалистами областного реабилитационного центра «Родник», Детского психоневрологического дома-интерната в с. Успенка, центра «Семья» в Тюмени. Также запланировано занятие во Дворце творчества и спорта «Пионер» и встреча с преподавателями и студентами института Психологии и педагогики ТюмГУ.