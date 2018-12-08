2018-12-08T14:24:00+03:00
Спорт

Тюменец, сломавший позвоночник в ДТП десять лет назад, стал баскетболистом-колясочником

Сейчас он проводит мастер-классы для людей в ограниченными возможностями здоровья
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец, сломавший позвоночник в ДТП десять лет назад, стал баскетболистом-колясочникомТюменец, сломавший позвоночник в ДТП десять лет назад, стал баскетболистом-колясочникомФото: pixabay.com
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250 колясочников приняли участие в мастер-классах по баскетболу. В течение двух месяцев команда проекта «Движение вверх» помогала начинающим спортсменам освоить игру, пересесть в специальные коляски и стать частью команды.

По словам организатора проекта Никиты Меркушина, который входит в сборную по баскетболу на колясках «Шанс», идея проекта пришла к нему после получения «бронзы» Чемпионата России. Тогда он решил: если ему спорт помог укрепить здоровье, то и он поможет другим.

- Для нас нет разницы между баскетболом и баскетболом на колясках. Сы считаем, что спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – это часть большого мира спорта, а не что-то исключительное. Нашим участникам мы предлагали нажать кнопку «начать поиск», выбрать секцию для себя и сделать «Движение вверх».

Десять лет назад Никита попал в аварию и сломал позвоночник. Парень даже представить не мог, как сложится его дальнейшая судьба, но в реабилитационном центре он познакомился с тренером по баскетболу на колясках. Впервые попробовав себя в баскетболе, сегодня Никита не представляет своей жизни без спорта, и даже сделал баскетбол своей профессией. Подать заявку на грант ему помогла его девушка.

По словам Никиты, в будущем команда «Движение вверх. Баскетбол на колясках» планирует и дальше проводить тренировки для инвалидов-колясочников.

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