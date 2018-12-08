Юные художники из Тюменского района победили в Международном конкурсе

8 Дек. 14:00 2018-12-08T14:00:16+03:00

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Дети из Тюменского района победили в Международном конкурсе изобразительного искусства «Я - художник». В конкурсе приняли участие девочки и мальчики из разных государств в возрасте 4 - 18 лет. Об этом сообщает «Мегатюмень».

Наташа Никитина и Марат Хамидуллин из центра технического творчества «Юный техник» Тюменского района получили дипломы первой степени в разных возрастных категориях. Педагог Анастасия Петрова помогла ребятам подготовиться к состязанию. На конкурс Наташа Никитина, учащаяся Новотарманской школы, представила работу «Лисичка - сестричка». А Марат из Тюменского колледжа водного транспорта покорил экспертов «Сказочным индейцем».

Напомним, Международный конкурс «Я - художник», который организован интеллектуальным центром дистанционных технологий «Новое поколение» (г.Москва), был создан для открытия и продвижения талантов по всему миру в мир творчества. Это дает возможность овладеть искусством, обрести индивидуальность и найти свой стиль, а также развить чувство прекрасного и осознать полный незабываемых и ярких впечатлений мир.