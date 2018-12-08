Юные тхэквондисты приняли участие в открытом фестивале в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-08T12:25:49+03:00

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В Ялуторовске на прошлой неделе состоялся открытый фестиваль тхэквондо, в котором приняли участие более 70 ребят от 6 до 10 лет. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», в соответствии с годами рождения и весовыми категориями, между ребятишками разыграли комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей.

По словам главного судьи Фестиваля Арама Багдасаряна, это не столько соревнования, сколько проба сил для ребят, тренирующихся первый-второй год, а сам Фестиваль был создан больше для психологической прокачки, чем для выявления мастерства.

- Новички подрались, поняли, что это такое, когда на тебя зрители смотрят, судьи судят, а тренер в кураже кричит что-то, подсказывает. После такого боевого крещения мы можем вывозить ребят на соревнования более высокого уровня, - рассказал он, отметив высокий уровень подготовки мероприятия. – Сегодня в Тюменской области есть только два города, в котором активно развивается тхэквондо, это Ялуторовск и Тюмень. Они и представили на фестиваль своих спортсменов.

Отметим, что Фестиваль «Юный тхэквондист» в Ялуторовске прошёл в третий раз. В этот раз его участниками стали только начинающие тхэквондисты, обладатели не более чем зелёно-синих поясов.