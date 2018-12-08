2018-12-08T11:06:50+03:00
Здоровье

В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»

У 859 человек выявили повышенное давление
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В тобольской Областной больнице №3 подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за год профилактической работы обследовано более пяти тысяч тоболяков и жителей Тобольского района. Специалисты выезжали на массовые акции в местные ТРЦ, измеряли артериальное давление горожанам и жителям деревни Абалак, села Бизино и посёлка Прииртышский, а также организовывали всеобучи на предприятиях города и района.

По словам главной медсестры Областной больницы №3 Елены Виноградовой, у 859 человек выявили высокое давление, о чём пациенты и не подозревали.

- Мы хотим помочь предотвратить артериальную гипертензию, которая становится одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности, в том числе у людей трудоспособного возраста. Поэтому мы постарались убедить тоболяков в необходимости измерения артериального давления и научить их делать это правильно, - рассказала Елена Виноградова.

Во время социального всеобуча медработники провели обучающие занятия по использованию тонометра, провели тестирование, рассказали про правильное питание и здоровый образ жизни, продемонстрировали ролики и презентации о гипертонии, а также выдали участникам памятки и брошюры.

Старшая медицинская сестра кардиологического отделения Диляра Балабанова рассказала, что успели поработать и со школьниками, студентами и сотрудниками организаций города. По её словам, интерес с их стороны был огромный, было задано немало вопросов.

Отметим, что профилактическую работу медики тобольской больницы будут продолжать и в этом, и в других направлениях охраны здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные тхэквондисты приняли участие в открытом фестивале в Ялуторовске
Тюменские молодожёны отказались от свадебных букетов в пользу «особого» ребёнка
Представители силовых структур получили юридическую премию «Юрист года – 2018»
Необычная новогодняя елка появилась в одном из районов Тюмени
Тюменские актёры сядут напротив зрителей и прочитают им реальные истории
Тюменцам рассказали о гастрономических секретах Италии
Тюменский досуговый центр помогает слепоглухим людям объединиться и пообщаться
Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»
Погода в Тюмени 8 декабря: днём местами пройдёт небольшой снег
В Тюменской области назвали лучшие сайты успешных предприятий
Тюменские кардиохирурги провели ювелирную работу по спасению младенца
Будущие повара и кондитеры посетили с экскурсией кафешку в Абатском районе
Тюменский ансамбль стал лауреатом конкурса «Восточная сказка»
Тюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны Евросоюза
Жителю Ишима пришлось выплатить долг по алиментам, чтобы продать квартиру
Тюменцы помогли детям из малоимущих семей
ПФР и Фонд социального страхования проведут «Прямую линию» для тюменских инвалидов
«Комсомольская правда» в Тюмени и создатели фильма «Ёлки Последние» выбрали своего героя
Тюменский «Здравый смысл» выиграл международную премию Eventiada IPRA Golden World Awards 2018
Тюмень вновь претендует на проведение Гонки чемпионов
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Регистрация транспорта в Тюмени с 11 декабря будет по новому адресу
Тюменец к себе в 2-комнатную квартиру зарегистрировал более 400 иностранцев
На дачах Тюмени поймали вора-рецидивиста
АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство двух жилых домов для сотрудников
Александр Моор проведет первую прямую линию в «Одноклассниках»
В Тюмени завершилась благотворительная акция #сельскаяБиблиотека