В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-08T11:06:50+03:00

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В тобольской Областной больнице №3 подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за год профилактической работы обследовано более пяти тысяч тоболяков и жителей Тобольского района. Специалисты выезжали на массовые акции в местные ТРЦ, измеряли артериальное давление горожанам и жителям деревни Абалак, села Бизино и посёлка Прииртышский, а также организовывали всеобучи на предприятиях города и района.

По словам главной медсестры Областной больницы №3 Елены Виноградовой, у 859 человек выявили высокое давление, о чём пациенты и не подозревали.

- Мы хотим помочь предотвратить артериальную гипертензию, которая становится одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности, в том числе у людей трудоспособного возраста. Поэтому мы постарались убедить тоболяков в необходимости измерения артериального давления и научить их делать это правильно, - рассказала Елена Виноградова.

Во время социального всеобуча медработники провели обучающие занятия по использованию тонометра, провели тестирование, рассказали про правильное питание и здоровый образ жизни, продемонстрировали ролики и презентации о гипертонии, а также выдали участникам памятки и брошюры.

Старшая медицинская сестра кардиологического отделения Диляра Балабанова рассказала, что успели поработать и со школьниками, студентами и сотрудниками организаций города. По её словам, интерес с их стороны был огромный, было задано немало вопросов.

Отметим, что профилактическую работу медики тобольской больницы будут продолжать и в этом, и в других направлениях охраны здоровья.