2018-12-08T11:06:50+03:00
Здоровье

В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»

У 859 человек выявили повышенное давление
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»В Тобольске подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В тобольской Областной больнице №3 подвели итоги всеобуча «Гипертония, стоп!». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за год профилактической работы обследовано более пяти тысяч тоболяков и жителей Тобольского района. Специалисты выезжали на массовые акции в местные ТРЦ, измеряли артериальное давление горожанам и жителям деревни Абалак, села Бизино и посёлка Прииртышский, а также организовывали всеобучи на предприятиях города и района.

По словам главной медсестры Областной больницы №3 Елены Виноградовой, у 859 человек выявили высокое давление, о чём пациенты и не подозревали.

- Мы хотим помочь предотвратить артериальную гипертензию, которая становится одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности, в том числе у людей трудоспособного возраста. Поэтому мы постарались убедить тоболяков в необходимости измерения артериального давления и научить их делать это правильно, - рассказала Елена Виноградова.

Во время социального всеобуча медработники провели обучающие занятия по использованию тонометра, провели тестирование, рассказали про правильное питание и здоровый образ жизни, продемонстрировали ролики и презентации о гипертонии, а также выдали участникам памятки и брошюры.

Старшая медицинская сестра кардиологического отделения Диляра Балабанова рассказала, что успели поработать и со школьниками, студентами и сотрудниками организаций города. По её словам, интерес с их стороны был огромный, было задано немало вопросов.

Отметим, что профилактическую работу медики тобольской больницы будут продолжать и в этом, и в других направлениях охраны здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание