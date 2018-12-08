2018-12-08T10:20:08+03:00
Общество

Тюменские молодожёны отказались от свадебных букетов в пользу «особого» ребёнка

Супруги Соколовы собрали на своей свадьбе 10 тысяч рублей на благотворительность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские молодожёны отказались от свадебных букетов в пользу «особого» ребёнкаТюменские молодожёны отказались от свадебных букетов в пользу «особого» ребёнкаФото: Татьяна Коркина
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Тюменские молодожёны Владислав и Анастасия Соколовы собрали на своей свадьбе 10 тысяч рублей на благотворительность, в рамках акции «Добрая свадьба». Как сообщает ИА «Тюменская линия», эту сумму направят на оплату курса занятий на горных лыжах для тюменского малыша с особенностями развития.

Жених и невеста заранее попросили своих гостей не покупать букеты и предложили им направить деньги в пользу тюменского отделения всесезонной Всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты». Эту идею близкие и друзья молодоженов поддержали, и вместо цветов решили потратить деньги на полезное дело.

По словам жениха Владислава Соколова, он предложил идею своей супруге после того, как увидел статью о призыве благотворительных организаций Ульяновска отказаться от букетов в пользу малышей.

- Настя меня сразу поддержала, и уже после мы начали думать, как лучше это все организовать. Мы переживали и за реакцию гостей: а поймут ли они нас или нет? Но поддержали даже самые взрослые гости мероприятия. Приятно, что история семьи начинается с праздника не только для нас, но и для семьи, воспитывающей особого малыша, - говорит он.

Координатор программы реабилитации за пару дней определила малыша, которому требуется помощь. Им оказался 7-летний Ярослав Кривошеин, у которого наблюдаются множественные отклонения в развитии. В свою очередь, мама мальчика Елена Чудина призналась, что звонок от координатора с радостной новостью стал настоящим праздником в их семье.

Пока «свадебная» благотворительность – в новинку для тюменских молодожёнов, но Соколовы надеются, что другие женихи и невесты поддержат эту идею и сделают какого-то ребёнка чуточку счастливее.

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