2018-12-08T09:13:43+03:00
Общество

Представители силовых структур получили юридическую премию «Юрист года – 2018»

Торжественная церемония прошла в Тюменской областной Думе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Представители силовых структур получили юридическую премию «Юрист года – 2018»Представители силовых структур получили юридическую премию «Юрист года – 2018»Фото: Татьяна Коркина
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Ассоциация юристов России вручила Благодарственное письмо руководителю Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУКР по Тюменской области Антону Диеву. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области, следователя наградили «за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Ассоциации».

Награждение Антона Диева прошло в минувший четверг в большом зале заседаний Тюменской областной думы, во время ежегодной церемонии награждения высшей юридической премией «Юрист года – 2018», приуроченного к празднованию Дня юриста. В церемонии принимали участие руководители и представители органов исполнительной, законодательной и судебной власти Тюменской области.

Также награды получили представители прокуратуры, правоохранительных и судебных органов, науки, бизнеса и общественные деятели.

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