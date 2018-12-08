2018-12-08T08:25:02+03:00
Звезды

Тюменские актёры сядут напротив зрителей и прочитают им реальные истории

Молодёжный театр «Май» проведёт бесплатный спектакль-вербатим
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/teatrmayФото: https://vk.com/teatrmay
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Тюменский молодёжный театр «Май» 8, 9, 15 и 16 декабря с 15 до 17 часов в ТРЦ «Кристалл» проведёт бесплатный спектакль-вербатим «Послушайте». Как сообщает «Мой портал», все желающие смогут послушать от актёров настоящие жизненные истории, которые узнали от родных и друзей. Поднимайтесь на второй этаж!

Особенность такого театрального жанра состоит в том, что перед постановкой спектакля актёр лично общается с героем, запоминает его историю, жесты, речь и мимику. По словам руководителя театра «Май» Марии Будыкиной, спектакль родился из задания, которое она дала актёрам в начале года.

- Чтобы найти достойную историю, надо сначала человека по-серьезному разговорить, а это фантастически сложно. Также донор истории должен еще и дать согласие на то, чтобы ее потом рассказывал другой человек. Поэтому ребята стали приносить истории своих близких: мам, бабушек, друзей. Истории, которые они не знали до того момента, как получили задание. Нам бы хотелось, чтобы зритель не просто нас послушал, но и потом, придя домой, тоже записал историю, - рассказала Мария.

В «Кристалле» поставят в два ряда 16 стульев – друг напротив друга. На один ряд сядут актёры, напротив них – зрители. Можно будет прослушать все истории, а можно будет уйти в любой момент. Свои истории руководитель театра ждёт на адрес электронной почты. Позже актёры прочитают на камеру все собранные истории людей и смонтируют из них фильм.

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