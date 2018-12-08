2018-12-08T07:59:56+03:00
Общество

Тюменский досуговый центр помогает слепоглухим людям объединиться и пообщаться

В числе подопечных - даже именитые спортсмены
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/club98256769Фото: https://vk.com/club98256769
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Тюменский центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» тесно сотрудничает с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с 2015 года в рамках проекта программы «Социальная интеграция» на базе центра работает досуговый центр для слепоглухих людей.

Одна из подопечных Фонда «Со-единение», ветеран паралимпийского движения Любовь Васильева – частая гостья в досуговом центре. С самого детства у женщины были проблемы со зрением и слухом. В 1991 году она приехали в Тюмень из Кировской области, вышла замуж и родила дочку; в нашем регионе приобщилась к спорту, ездила на различные российские соревнования и занимала призовые места. В 2003 году встала на лыжи, а год спустя впервые поехала на Кубок Европы в Германию.

В 2006 году на Паралимпийских играх в Турине Любовь стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой, получив сразу три золота и бронзу. Четыре года спустя, на Паралимпиаде в Ванкувере – четырёхкратной паралимпийской чемпионкой, получив по одному золоту и бронзе и три серебра, затем её карьера спортсменки завершилась, однако с самим спортом не завязала. Любовь Васильева стала первой в эстафете Паралимпийского огня в Тюмени, а затем выносила российский флаг на открытии Паралимпиады в Сочи. За большой вклад в развитие физкультуры и спорта лыжница Васильева награждена Орденом Почета.

Как и другие посетительницы досугового центра, Любовь увлекается рукоделием, занимается в танцевальном коллективе, катается на коньках и лыжах. Благодаря досуговому центру, слепоглухие люди могут объединиться, обменяться информацией и впечатлениями. Здесь они занимаются спортом, посещают музеи и экскурсии, участвуют в мастер-классах и чаепитиях, проводят спортивные соревнования и творческие конкурсы.

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