Тюменцам рассказали о гастрономических секретах Италии

СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-08T08:00:25+03:00

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В тюменской траттории «Тоскана» состоялся 21-й благотворительный секретный ужин на тему «Гастрономические секреты Италии», где гастроэксперт Алексей Кондрахин рассказал множество секретов самой популярной кухни мира. Сам Алексей называется себя «итальянофилом», и бывал в Италии целых 15 раз. В начале ноября он организовал гастротур в Тоскану #ТосканаМания2018 и на секретном ужине представил блюда, наиболее удивившие и полюбившиеся участникам тура.

На столах гостей ожидали такие закуски, как кростини с тапенадом из маслин, король итальянских сыров - выдержанный пармезан, и вителло тонато - ломтики говяжьей вырезки с соусом из тунца и рукколой. Кроме того, Алексей угостил всех привезённым из гастротура сыром, выдержанным в вине.

Горячей закуской стало очень популярное в современной Италии блюдо – тортелли Муджелло. По сути это вареники с картошкой и мясным томатным соусом сверху. Такой соус часто называют болоньезе, что не совсем верно – в Италии это просто мясной соус. На горячее подали нежнейшие говяжьи щечки, томлённые 8 часов в винном соусе, с пюре из картофеля и сельдерея. Десерт гостей тоже удивил. Им предложили эксперимент - джелато (домашнее мороженое) с удивительными гастрономичными топпингами - свежим оливковым маслом, белым бальзамиком и темным крем-бальзамиком.

По традиции ужин прошёл в дружественной атмосфере и был наполнен историями об Италии и итальянской кухне. Напомним, секретные ужины имеют собой благую цель: собранные средства, за вычетом затрат на организацию, передаются выбранному благополучателю. Отчеты публикуются в аккаунте в Инстаграме.