2018-12-08T00:51:36+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 декабря: днём местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха до -13 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 8 декабря: днём местами пройдёт небольшой снегПогода в Тюмени 8 декабря: днём местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области сегодня, 8 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -12...-17…C, при прояснении до -22С, днем -8...-13... C.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, на основных реках области обстановка не претерпит существенных изменений, неполный ледостав будет наблюдаться на отдельных участках рек. Ледостав зафиксирован на реках: Исеть, Ишим, Тура (н.п. Покровское), Тобол (н.п Иевлево), Пышма (Богандинское). На реках области и на водных объектах опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

По народному календарю 8 декабря – День Клима Холодного. Наши предки говорили: «На Клима зима клин клином вышибает» и готовились к сильным холодам. Также на Руси существовали и другие поговорки: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Замечали, если в этот день петухи запели рано, значит, скоро будет оттепель.

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